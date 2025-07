Intervista in famiglia per Trump alla Casa Bianca: la giornalista è la nuora Lara

Usa

Con lei il tycoon ha passato in rassegna i suoi "successi" a sei mesi di distanza dal suo insediamento a Washington

«Vorrei essere ricordato come il salvatore della patria», ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Fox, festeggiando i suoi primi sei mesi alla Casa Bianca: «Ho preso in mano un Paese che era sull’orlo del baratro». Scaltro e sicuro di sé, il presidente ha giocato in casa con Lara Trump, moglie di Eric – terzogenito del tycoon – e una delle sue sostenitrici più accanite. L’ha ricevuta alla Casa Bianca e con lei ha passato in rassegna i suoi “successi” poche ore prima di presentarsi al MetLife Stadium di East Rutherford, in New Jersey.

Lara Trump è una delle anchor woman di quella che per gli inserzionisti e i lobbysti è la rete tv per eccellenza. Fox infatti è vista come il mezzo principale per veicolare messaggi al presidente, assiduo consumatore di news. Nell’intervista alla nuora, il tycoon ha toccato i suoi temi più cari, dall’immigrazione al “big beautiful bill” (la manovra di bilancio) soffermandosi anche sulla tragedia delle alluvioni in Texas.