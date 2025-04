Investire in Calabria, l’esempio di NTT e le chiavi del successo

agenzia

La regione al Padiglione Italia tra tradizione e innovazione

OSAKA, 23 APR – Investire in Calabria si può, anche ad altissimi livelli. Lo dimostra l’esempio di NTT Data, multinazionale giapponese, che da anni è presente nella regione con ottimi risultati. Il seminario ‘Investire in Calabria: l’Esperienza di NTT Data e i fattori chiave per il successo delle Imprese’ si inserisce all’interno della programmazione settimanale del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka che proprio in questi giorni vedrà protagonista la regione meridionale. Al seminario anche il ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Coordinatore della ZES Unica e l’Università della Calabria. ‘Calabria: punta d’Italia’, il claim che si propone l’obiettivo di portare in Giappone una narrazione che unisce radici profonde e visione futura, in una terra da sempre ponte tra civiltà e oggi laboratorio di innovazione sostenibile. Un percorso che si sviluppa in tre atti: tradizione, identità, futuro. La Porta di Benvenuto, con un grande arazzo-mappa, accoglie i visitatori raccontando le connessioni della Calabria con il mondo e con il Giappone. I Portici del Saper fare, un’installazione composta da otto grandi bauli in legni regionali, ospita le eccellenze artigianali calabresi: coltelli, gioielli, ceramiche, tessuti, moda, prodotti agroalimentari e fragranze. Patrimonio Futuro, uno spazio immersivo e multisensoriale, ispirato a un tempio del tempo e della natura. Tra colonne, installazioni olfattive e sonore, rappresentazioni iconiche (come i Bronzi di Riace, il Codex Purpureus Rossanensis o la Grotta del Romito) e scenari futuribili generati grazie all’intelligenza artificiale. La Calabria si proietta così nel 2050 con visioni di qualità della vita, innovazione e rigenerazione dei borghi. Ma anche una regione connessa, che punta a inserirsi con forza nei circuiti globali, grazie a infrastrutture materiali – porti, aeroporti, ferrovie – e digitali, in grado di sostenere lo sviluppo di un’economia 4.0. Il 23 aprile, l’appuntamento ‘La cerimonia quotidiana del cibo: l’esperienza di Kagome e le eccellenze calabresi’, sarà dedicato al sistema agroalimentare con testimonianze di imprese come Kagome e Vegitalia. Il 24 aprile, il seminario ‘La Calabria esempio di sviluppo urbano e dei piccoli borghi attraverso la cultura’ metterà al centro il patrimonio culturale come leva per la rigenerazione dei territori, con esperti e protagonisti che racconteranno anche le esperienze dei progetti di Gerace Porta del Sole e Antica Kroton. A questi si affiancheranno momenti musicali quotidiani, pensati per avvicinare il pubblico giapponese alla cultura contemporanea calabrese.

