“Ipotesi Roma per vertice Putin-Trump”, ma la Tass smentisce

Indiscrezioni

Fox, la capitale tra possibili sedi. Mosca: "Non sarà in Europa"

Roma potrebbe essere tra le sedi prese in considerazione per ospitare l’incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin la prossima settimana. Lo riferisce Fox News citando due fonti vicine ai negoziati e aggiungendo che anche altri Paesi europei sono stati presi in considerazione. La notizia è stata però smentita da una fonte all’agenzia russa Tass, secondo cui l’incontro dovrebbe essere “non in Europa”.

