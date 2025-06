Iran a Gb e Ue, ‘negoziato distrutto da Usa e Israele’

agenzia

Araghchi: 'Sono stati loro a far saltare per aria la diplomazia'

LONDRA, 22 GIU – “La settimana scorsa stavamo negoziando con gli Usa e Israele ha deciso di sabotare la diplomazia. In questi giorni avevamo avviato colloqui con il gruppo E3 e l’Ue e gli Stati Uniti hanno deciso di sabotare la diplomazia. Ora i britannici e l’Alta rappresentante dell’Ue chiedono all’Iran di tornare al tavolo del negoziato: ma come può l’Iran tornare a un tavolo che non ha mai abbandonato, al di là del fatto che altri lo hanno fatto saltare per aria?”. Così il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi, replicando polemicamente sul suo profilo X alle sollecitazioni di Keir Starmer e di Kaja Kallas.

