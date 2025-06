Iran: “Adesso è iniziata la guerra”. Israele: “Prima viene la forza poi la pace”

La guerra

Da un lato i Guardiani della rivoluzione dall'altro il presidente Netanyahu commentano gli attacchi Usa ai siti nucleari in Iran, che per risposta lancia missili su Tel Aviv

«Adesso è iniziata la guerra», scrivono i Guardiani della Rivoluzione iraniani su X. Il ministro degli Esteriiraniano definisce gli attacchi “oltraggiosi” e afferma che “avranno conseguenze eterne”. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha espresso preoccupazione per una «pericolosa escalation in una regione già sull’orlo del baratro». Israele è stata avvisata del raid prima dell’attacco,così come è avvenuto per lo speaker della Camera Usa e per il leader del Senato. Avviata l’evacuazione dei cittadini statunitensi da Israele.

La risposta iraniana, missili su Israele

La risposta dell’Iran all’attacco statunitense di questa notte non si è fatta attendere. Poco fa l’Idf ha emesso un allarme per il lancio di missili verso il territorio israeliano. Esplosioni a raffica si stanno verificando in questi momenti nel centro di Tel Aviv, con le case che tremano per i boati continui.

