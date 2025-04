Iran all’Onu denuncia parole ‘sconsiderate e bellicose’ di Trump

agenzia

'Risponderemo con decisione a qualsiasi atto di aggressione Usa'

NEW YORK, 01 APR – L’Iran si è lamentato con il Consiglio di sicurezza dell’Onu per le dichiarazioni “sconsiderate e bellicose” del presidente americano Donald Trump, descrivendole come “una flagrante violazione del diritto internazionale” e della Carta delle Nazioni Unite. Il tycoon domenica ha minacciato Teheran di bombardamenti e dazi secondari se non avesse raggiunto un accordo con Washington sul suo programma nucleare, e l’ambasciatore iraniano al Palazzo di Vetro, Amir Saeid Iravani, ha scritto in una lettera che la Repubblica islamica “risponderà rapidamente e con decisione a qualsiasi atto di aggressione o attacco da parte degli Usa o del suo rappresentante, il regime israeliano, contro la sua sovranità, integrità territoriale o interessi nazionali”.

