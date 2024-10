Iran anticipa revoca restrizioni ai voli

agenzia

Media statali, 'ripristinate condizioni di sicurezza'

ROMA, 07 OTT – Le restrizioni ai voli annunciate nel pomeriggio di ieri sono state revocate anticipatamente in Iran – riporta Reuters sul suo sito – dopo che le autorità hanno garantito la sicurezza delle operazioni, abbreviando lo stop temporaneo dalle 21 alle 6 (le 19.30 e le 4.30 in Italia) diramato in precedenza dall’Organizzazione per l’aviazione civile. “Dopo aver garantito condizioni di volo favorevoli e sicure da parte dell’Organizzazione per l’aviazione civile, tutte le restrizioni annunciate sono state rimosse e alle compagnie aeree è consentito di effettuare operazioni di volo”, hanno affermato i media statali iraniani.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA