Iran, attacchi Israele per far fallire i colloqui con Usa

agenzia

TEHERAN, 15 GIU – “L’aggressione del regime israeliano all’Iran nel bel mezzo dei colloqui con gli Stati Uniti indica l’opposizione del regime a qualsiasi negoziato, come ha fatto negli ultimi anni”. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, aggiungendo che gli attacchi israeliani mirano a “far fallire i negoziati… e la complicità degli Usa con Israele è deplorevole”. “È chiaro che il regime israeliano non vuole alcun accordo sulla questione nucleare. Non vuole negoziati e non cerca la diplomazia”, ;;ha ribadito il capo della diplomazia iraniana parlando di un “tentativo di minare la diplomazia”.

