Iran, catturati 127 evasi dal carcere di Evin

agenzia

La prigione presa di mira dai raid israeliani il 23 giugno

TEHERAN, 12 AGO – Le forze di polizia iraniana hanno arrestato almeno 127 evasi dal carcere di Evin durante gli attacchi israeliani: lo ha dichiarato il portavoce Saeed Montazeralmahdi, citato dalla Tv di Stato. Evin è stata presa di mira da Israele il 23 giugno, durante la guerra di 12 giorni con l’Iran. Secondo la magistratura iraniana, 80 persone sono state uccise durante l’attacco, tra cui cinque prigionieri, 41 membri del personale carcerario e 13 militari di leva.

