Iran: colloqui con Usa sul nucleare privi di significato

agenzia

'Non si può negoziare e lasciare che Israele ci attacchi'

ROMA, 14 GIU – I negoziati con gli Stati Uniti su un accordo nucleare sono privi di significato alla luce degli attacchi israeliani all’Iran. Lo ha dichiarato, come riporta Reuters sul suo sito web, Esmaeil Baghaei, portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. “Gli Stati Uniti – ha detto Baghaei – hanno agito in un modo tale da rendere i colloqui inutili. Non si può affermare di stare negoziando e allo stesso tempo lasciare che Israele attacchi il territorio iraniano”

