Iran, colpiremo gli aiuti militari inviati a Israele

agenzia

'La consideriamo una partecipazione all'aggressione'

TEHERAN, 21 GIU – Le forze armate iraniane hanno minacciato di colpire le spedizioni di aiuti militari a Israele, durante i combattimenti in corso tra i due Paesi. “Avvertiamo che l’invio di qualsiasi equipaggiamento militare o radar, via nave o aereo, da qualsiasi Paese per supportare il regime sionista sarà considerato una partecipazione all’aggressione contro la Repubblica islamica dell’Iran e costituirà un obiettivo legittimo per le forze armate”, ha dichiarato un portavoce in un video trasmesso dalla Tv di Stato.

