Iran, ‘conclusi difficili ma utili negoziati con gli Usa’

agenzia

'Nuovo round sul nucleare per capire rispettive posizioni'

TEHERAN, 11 MAG – L’Iran ha dichiarato che si sono “conclusi” colloqui del quarto round di negoziati sul nucleare con gli Stati Uniti in Oman, definiti da Teheran “difficili”. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Email Baghaei. “Il quarto round di negoziati indiretti Iran-Usa si è concluso; colloqui difficili ma utili per capire meglio le rispettive posizioni e per trovare ragionevoli e realistici modi per affrontare le differenze”, ha detto Baghaei.

