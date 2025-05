Iran, ‘determinati a raggiungere accordo con Usa sul nucleare’

agenzia

Araghchi, 'colloqui di domani rinviati per motivi logistici'

ISTANBUL, 02 MAG – L’Iran è “determinato” a raggiungere un accordo “equo” sul dossier nucleare con gli Usa, mentre il prossimo giro dei colloqui, mediati dall’Oman, in programma domani a Roma è stato rinviato a data da destinarsi. “Siamo più determinati che mai a raggiungere un accordo equo ed equilibrato: un accordo che assicuri la fine delle sanzioni e stabilisca fiducia sul fatto che il programma nucleare dell’Iran resterà per sempre pacifico, assicurando al contempo che i diritti dell’Iran siano pienamente rispettati”, ha affermato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, confermando che i colloqui in programma domani sono stati posticipati. “Assieme ai partecipanti dell’Oman e americani, abbiamo deciso di rinviare il quarto giro di negoziati per ragioni logistiche e tecniche”, ha detto il capo della Diplomazia di Teheran, come riferisce Mehr.

