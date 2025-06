Iran e Israele rompono la tregua, l’Ira di Trump: «Non sanno cosa stanno facendo». Ma poi rassicura: «Cessate il fuoco ora è in vigore»

LA GUERRA

Una nuova tornata di negoziati ha interrotto nuovamente i bombardamenti

E’ un Donald Trump apparentemente furioso con Iran e Israele quello che ha lasciato la Casa Bianca per volare al summit della Nato a L’Aja. «Non sanno cosa c… stanno facendo», ha dichiarato il tycoon ai giornalisti dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco da lui annunciato via social.

Pur criticando entrambe le parti, Trump è stato particolarmente duro con Israele, che ha accusato di aver «scaricato» sull’Iran «non appena abbiamo raggiunto l’accordo, un carico di bombe come non avevo mai visto prima».

«Abbiamo due Paesi che combattono così duramente e a lungo che non sanno cosa c…. stanno facendo», ha detto Trump, che ha poi aggiunto: «Non sono contento di Israele. Quando dico: “Ok, ora avete 12 ore”, non si esce alla prima ora e si sgancia tutto quello che si ha, quindi non sono contento di loro. Non sono contento nemmeno dell’Iran».

Le telefonate

Subito dopo queste parole però Donald Trump ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per cercare di raggiungere un nuovo accordo sul cessate il fuoco.

Nel frattempo primo ministro del Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani – su richiesta degli Stati Uniti – è riuscito a convincere l’Iran ad accettare il cessate il fuoco con Israele proposto da Trump. L’intervento del Qatar nel raggiungimento di un accordo per il cessate il fuoco tra Iran e Israele dimostra ancora una volta il ruolo di mediatore che Doha si propone di svolgere. Il Qatar è anche impegnato a mediare nei colloqui indiretti tra Israele e Hamas per arrivare a un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e al rilascio degli ostaggi ancora trattenuti nell’enclave palestinese.