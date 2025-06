Iran, in attesa della tregua annunciata da Trump, Israele emette nuovi avvisi di evacuazione per Teheran

La guerra continua

Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato operazioni nel Distretto 6 della capitale iraniana. Il cessate il fuoco, secondo quanto annunciato dal presidente americano, dovrebbe iniziare alle 6 del mattino

In attesa della conferma conferma ufficiale delle due parti di quanto affermato dal presidente Usa Donald Trump, ovvero di un cessate il fuoco tra Israele e Iran, l’esercito israeliano ha emesso nuovi avvisi di evacuazione per Teheran, comunicando ai residenti dei quartieri di Mehran e del Distretto 6 che effettuerà operazioni anche lì. In precedenza, l’Idf aveva emesso avvisi di evacuazione per il Distretto 7, nel centro della capitale iraniana.