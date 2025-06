Iran-Israele, Trump annuncia la tregua “poi fine ufficiale della guerra dei 12 giorni”

L'annuncio

Lo ha annunciato sul suo social Truth aggiungendo "Dio benedica Israele, Dio benedica l'Iran". E in tv aggiunge: "Israele e Iran non si spareranno mai più". Il cessate il fuoco previsto per le 6 del mattino circa

“CONGRATULAZIONI A TUTTI! È stato pienamente concordato tra Israele e Iran che ci sarà un CESSATE IL FUOCO Completo e Totale”. Così Donald Trump sul suo social Truth ha annunciato pochi minuti fa la tregue tra Israele e Iran. Il tutto a poche ore dalla rappresaglia iraniana sulla base Usa in Qatar, 19 missili che non sembrano aver causato danni. Una rappresaglia quindi che sembrerebbe essere stata per lo più simbolica in risposta ai bombardamenti dei siti nucleari iraniani da parte degli Usa, che sembrava aver compromesso definitivamente le possibilità di un cessate il fuoco. Trump aveva in qualche modo anticipato la notizia scrivendo sul social, poche ore fa: “Congratulazioni mondo, è tempo di pace!“.

La “guerra dei 12 giorni”

Il tutto inizierà – continua il messaggio di Trump- “tra circa 6 ore da ora, quando Israele e Iran avranno concluso e completato le loro missioni finali in corso”. Poi la tregua andrà avanti “per 12 ore, punto in cui la guerra sarà considerata FINITA! Ufficialmente, l’Iran inizierà il CESSATE IL FUOCO e, alla dodicesima ora, Israele inizierà il CESSATE IL FUOCO e, alla ventiquattresima ora, una FINE Ufficiale della GUERRA DEI 12 GIORNI sarà salutata dal mondo. Durante ogni CESSATE IL FUOCO, l’altra parte rimarrà PACIFICA e RISPETTOSA. Partendo dal presupposto che tutto funzioni come dovrebbe, e così sarà, vorrei congratularmi con entrambi i Paesi, Israele e Iran, per aver avuto la Resistenza, il Coraggio e l’Intelligenza per porre fine a quella che dovrebbe essere chiamata “LA GUERRA DEI 12 GIORNI”. Questa è una guerra che avrebbe potuto durare anni e distruggere l’intero Medio Oriente, ma non l’ha fatto e non lo farà mai! Dio benedica Israele, Dio benedica l’Iran, Dio benedica il Medio Oriente, Dio benedica gli Stati Uniti d’America e DIO BENEDICA IL MONDO!”.

La conferma sia iraniana che da parte del Qatar

La prima conferma da parte del regime islamico è arrivata: un funzionario iraniano ha confermatoalla Reuters che Teheran ha accettato il cessate il fuoco. Lo riporta Sky News. Intorno all’1, una seconda conferma “La possibilità di un cessate il fuoco per porre fine all’aggressione israeliana sarà sul tavolo entro poche ore”, ha detto ad Al Jazeera una fonte ufficiale iraniana.Il primo ministro del Qatar al Thani ha confermato che «sono stati raggiunti accordi tra Israele e Iran per un cessate il fuoco». Lo riferiscono i media israeliani riportando che il presidente Usa Trump e il suo vice Vance hanno discusso della proposta di cessate il fuoco con al Thani dopo l’attacco dell’Iran alla base americana in Qatar. Trump ha comunicato ad Al Thani che Israele accettava la tregua e gli ha chiesto di aiutarlo a convincere l’Iran. Il primo ministro qatarino – sottolinea Ynet – ha quindi ottenuto l’approvazione di Teheran telefonicamente.

Dialogo diretto tra Trump e Netanyahu

Secondo i media israeliani, il presidente Trump e il premier Benyamin Netanyahu hanno concordato la tregua questa mattina. Al momento tuttavia non c’è alcuna conferma ufficiale di Israele. In questo momento è in corso il gabinetto di sicurezza nel bunker di Tel Aviv iniziato proprio mentre Trump faceva l’annuncio su Truth. In Israele si temono attacchi notturni da parte dell’Iran, prima dell’eventuale tregua. “Un alto funzionario della Casa Bianca mi ha detto che durante i colloqui per il cessate il fuoco di lunedì sera, il presidente Trump ha parlato con il primo ministro Netanyahu”. Lo scrive su X il corrispondente di Axios Barak Ravid.

Trump: “Israele e Iran non si spareranno mai più”

“Penso che il cessate il fuoco sia illimitato. Sarà per sempre”, Israele e Iran “si spareranno mai più” a vicenda, ha detto il presidente Usa Donald Trump in un’intervista telefonica esclusiva con NBC News. Trump ha definito il cessate il fuoco con Iran e Israele “un giorno meraviglioso per il mondo, a mio parere” e si è detto “molto felice di essere riuscito a portare a termine l’opera. Molte persone stavano morendo e la situazione non poteva che peggiorare. Avrebbe portato l’intero Medio Oriente alla rovina”.

Al di là delle dichiarazioni, resta ancora difficile definire cosa accadrà in futuro con i rapporti con il regime guidato da Ali Khamenei che solo poche ore fa aveva affermato di non voler accettare “aggressioni” dato che l’Iran non aveva “violato i diritti di nessuno”. Il tutto annunciandolo in un post con l’immagine di una bandiera americana in fiamme.

