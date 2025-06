Iran, Khamenei dal bunker avrebbe nominato tre possibili successori

L'indiscrezione

Lo riporta il New York Times. Intanto i Paesi del Golfo esprimono preoccupazione. E Macron "spinge" per un negoziato a guida europea

Ali Khamenei, dal bunker in cui è rifugiato dall’inizio del conflitto, ha nominato tre suoi possibili successori: lo riporta il New York Times, spiegando come nella ristrettissima rosa non rientri il figlio Mojtaba, che secondo alcune indiscrezioni dei giorni scorsi era tra i favoriti.Sentendosi nel mirino e temendo di essere ucciso, la Guida Suprema avrebbe quindi accelerato i tempi nell’indicare i suoi possibili eredi, anche se i nomi non sono stati svelati. Khamanei avrebbe nominato anche i successori delle più alte cariche militari nel caso gli attuali comandanti venissero eliminati da Israele.

La preoccupazione dei Paesi del Golfo

Intanto i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo esprimono preoccupazione al direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi, mentre prosegue l’escalation tra Israele e Iran. Gli ambasciatori accreditati all’Aiea di Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar hanno trasmesso a Grossi la loro preoccupazione e “l’interesse particolare per la sicurezza dei siti nucleari, soprattutto quelli geograficamente vicini ai Paesi del Ccg”, riporta il giornale Qatar Tribune.Hanno sottolineato la “necessità di garantire i più alti livelli di preparazione e misure preventive”, sottolineando il ruolo “fondamentale” dell’Agenzia. Gli ambasciatori hanno parlato delle “conseguenze gravi, sia per le persone che per l’ambiente, che comportano attacchi contro siti nucleari”, che – si legge – “costituiscono una palese violazione del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario”.

