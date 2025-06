Iran, lavoriamo per ripristinare il programma nucleare

agenzia

Lo ha dichiarato capo di agenzia atomica Mohammad Eslami

LONDRA, 24 GIU – Il capo dell’Organizzazione per l’Energia Atomica dell’Iran (Aeol), Mohammad Eslami, ha dichiarato che Teheran aveva pianificato già prima degli attacchi il ripristino dell’industria nucleare del Paese dopo i raid compiuti da Israele e Usa. Lo riporta l’agenzia di stampa Mehr. “Il piano mira a prevenire interruzioni nel processo di produzione e nei servizi”, ha detto Eslami, citato da Mehr, come riporta il portale legato all’opposizione iraniana Iran International, con sede all’estero. Eslami ha sottolineato che è in corso la valutazione dei danni subiti dall’industria nucleare iraniana dopo i bombardamenti condotti contro i principali impianti del Paese. “Il piano è quello di prevenire interruzioni nel processo di produzione e nei servizi”, ha aggiunto il capo dell’Organizzazione per l’Energia Atomica di Teheran.

