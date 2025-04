Iran, ‘le nostre capacità di difesa non negoziabili con gli Usa’

agenzia

Dichiarazione dei Guardiani della Rivoluzione

TEHERAN, 15 APR – I Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno dichiarato che la potenza militare e difensiva dell’Iran, nonché la sua sicurezza nazionale, sono ‘linee rosse’, cioè non negoziabili, nei colloqui in corso con gli Stati Uniti sul nucleare, il cui primo round si è tenuto sabato in Oman. “La sicurezza nazionale, la difesa e il potere militare sono tra le linee rosse della Repubblica islamica dell’Iran, che non possono essere discusse o negoziate in nessuna circostanza”, ha affermato il portavoce dei Pasdaran, Ali Mohammad Naini, citato dall’emittente statale Irib. Gli emissari di Washington e di Teheran terranno un nuovo round di incontri il 19 aprile.

