Iran: “Nessun accordo tregua, ma disposti a fine ostilità”

Ministro degli Esteri

"Israele deve mettere fine alla sua aggressione"

“Al momento non esiste alcun “accordo” su un cessate il fuoco o una cessazione delle operazioni militari, tuttavia a condizione che il regime israeliano cessi la sua aggressione non abbiamo intenzione di continuare la nostra risposta”. Lo afferma su X il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. “Come l’Iran ha ripetutamente chiarito: Israele ha dichiarato guerra all’Iran, non il contrario”, scrive ancora Araghchi specificando che “la decisione finale sulla cessazione delle operazioni militari” di Teheran “verrà presa in seguito e a condizione che il regime israeliano cessi la sua aggressione illegale contro il popolo iraniano” entro stamattina.

