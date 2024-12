agenzia

'Non diventi paradiso per il terrorismo'

(ANSA-AFP) – TEHERAN, 23 DIC – L’Iran non ha “nessun contatto diretto” con i nuovi leader siriani. Lo fanno sapere fonti ministeriali iraniane. Il ministero degli Esteri iraniano afferma inoltre che la Siria non deve diventare un “paradiso per il terrorismo”. (ANSA-AFP).

