Iran, nessun negoziato con Usa finché Israele ci attacca

agenzia

Afferma il ministro degli Esteri Abbas Araghchi

TEHERAN, 20 GIU – Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha affermato che non ci sarà alcun negoziato con gli Stati Uniti finché continueranno gli attacchi israeliani. “Finché le aggressioni israeliane continueranno, non ci sarà spazio per il dialogo”, ha affermato Araghchi. “Non avremo colloqui con gli Stati Uniti, in quanto complici del crimine israeliano”, ha aggiunto il ministro, che si trovava a Ginevra per colloqui con le sue controparti europee.

