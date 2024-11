Iran, nessuna accusa a studentessa che si spogliò per protesta

agenzia

Ahou Daryaei 'è malata, affidata alle cure della famiglia'

ROMA, 19 NOV – La magistratura iraniana ha detto che non verranno formalizzate accuse contro la studentessa che qualche settimana fa si era spogliata per protesta contro il trattamento subito dalla polizia morale, restando in slip e reggiseno all’università di Teheran. Il portavoce della magistratura iraniana, ripreso dai media locali, ha dichiarato che Ahou Daryaei è stata rilasciata dall’ospedale dove si trovava. “Dato che è stato stabilito che era malata, è stata rilasciata alla sua famiglia ed è sotto la loro cura”, ha aggiunto.

