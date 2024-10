Iran, ‘nessuna linea rossa per difesa nostro popolo’

agenzia

(ANSA-AFP) – BAGHDAD, 13 OTT – Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che non ci saranno “linee rosse” per il Paese nel difendere il suo popolo e i suoi interessi, in vista della prevista rappresaglia di Israele dopo il recente attacco missilistico iraniano. “Mentre abbiamo compiuto sforzi enormi negli ultimi giorni per contenere una guerra totale nella nostra regione, dico chiaramente che non abbiamo linee rosse nel difendere il nostro popolo e i nostri interessi”, ha scritto Araghchi in un post su X. “Gli Stati Uniti hanno inviato armi a Israele e mettono in pericolo la vita delle loro forze armate, che sono state inviate in Israele per dirigere i sistemi missilistici americani”, ha dichiarato Araghchi sul suo account X, aggiungendo: “Questo mentre l’Iran ha fatto i suoi massimi tentativi negli ultimi giorni per contenere una guerra totale nella regione”. (ANSA-AFP).

