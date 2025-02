Iran, niente colloqui sotto pressione con gli Usa

agenzia

Ministro: 'Riguardo alla questione del nucleare'

ISTANBUL, 25 FEB – “L’Iran non avrà mai colloqui con gli Usa sotto pressione riguardo alla questione nucleare”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, mentre nelle scorse settimane l’amministrazione statunitense del presidente Donald Trump ha ripristinato la politica della “massima pressione” contro Teheran. “Iran e Russia continuano regolarmente consultazioni riguardo a questione di interesse comune”, ha aggiunto Araghchi, durante una conferenza stampa a Teheran con l’omologo russo Serghei Lavrov, riferisce Mehr. “Andremo avanti e coordineremo le nostre azioni e posizioni sulla questione nucleare iraniana in collaborazione con i nostri amici in Russia e Cina”, ha detto il capo della diplomazia di Teheran. “L’Iran continua a sostenere l’Asse della Resistenza nella regione come sempre”, ha sottolineato Araghchi, facendo riferimento alle milizie filo iraniane in Medio Oriente.

