Iran, ‘non siamo vincolati dal Patto per il Futuro dell’Onu’

agenzia

Lo dice la missione di Teheran a Palazzo di Vetro

TEHERAN, 24 SET – La Missione permanente dell’Iran presso le Nazioni Unite ritiene di non essere vincolata dal Patto per il Futuro proposto all’Onu e volto a trasformare la governance globale: documento, dice Teheran, che ha natura “non vincolante e volontaria”. “Teheran non si impegnerà in alcun modo in elementi del documento che in qualsiasi modo contraddicano le priorità, le leggi, i regolamenti e le politiche del Paese, nonché i principi e le istruzioni islamiche, le dottrine, le norme culturali e religiose”, ha affermato in una dichiarazione di lunedì la missione, citata dalla Tv di stato. Il Patto per il futuro è stato approvato ieri dal Summit del Futuro dell’Assemblea generale dell’Onu di domenica e mira a collegare i Paesi nell’affrontare sfide che vanno dal cambiamento climatico all’intelligenza artificiale, dall’escalation dei conflitti alla pace e alla sicurezza internazionali e all’aumento delle disuguaglianze e della povertà.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA