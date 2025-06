Iran, nuovi attacchi aerei israeliani nella notte al sito nucleare di Isfahan, ma senza danni gravi

Il conflitto

I media iraniani riportano che l'attacco dell'Idf è stato respinto dal sistema di difesa

L’aeronautica militare israeliana ha dichiarato di aver lanciato stanotte una nuova ondata di attacchi aerei contro depositi e siti di lancio di missili nell’Iran centrale, nel nono giorno di conflitto tra i due Paesi mediorientali.

Media iraniani riportano che la notte scorsa l’esercito israeliano (Idf) ha lanciato un attacco al sito nucleare di Isfahan, sottolineando che il raid non ha causato danni e non si teme alcuna perdita di materiale o pericolo per le persone.Lo riporta l’agenzia di stampa Mehr, secondo cui i rumori uditi erano legati al sistema di difesa iraniano.

La conferma di Israele