Iran, ‘Paesi Ue correggano le politiche sbagliate su di noi’

agenzia

Ministro degli Esteri di Teheran discute con Borrell di Gaza

ISTANBUL, 23 AGO – “La Repubblica islamica dell’Iran accoglie lo sviluppo di relazioni con l’Unione europea in un’atmosfera basata sul rispetto reciproco e richiede dialogo per risolvere i problemi tra loro e correggere le politiche sbagliate dei Paesi europei”. Lo ha affermato il nuovo ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, durante una telefonata con l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Unione europea, Josep Borrell, in cui sono stati affrontati anche gli ultimi sviluppi della situazione a Gaza. Secondo quanto riferisce Mehr, Borrell da parte sua ha espresso l’augurio che durante l’amministrazione del presidente Massoud Pezeshkian possano continuare politiche di dialogo e consultazioni tra l’Iran e l’Ue.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA