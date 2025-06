Iran, per Cnn Israele potrebbe concludere le operazioni militari nei prossimi giorni

La guerra

Israele ritiene di poter raggiungere i suoi obiettivi militari rimanenti in Iran nei prossimi giorni, il che potrebbe portare a un cessate il fuoco, ha dichiarato un funzionario israeliano alla Cnn. Gli attacchi contro gli obiettivi individuati dai servizi segreti sono prossimi al completamento, ha aggiunto il funzionario.Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato domenica che Israele è “molto, molto vicino al completamento” dei suoi obiettivi militari in Iran e ha chiarito di non voler essere trascinato in una guerra di logoramento con l’Iran.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA