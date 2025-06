Iran respinge conclusioni del G7, ‘Israele è l’aggressore’

agenzia

Teheran sollecita l'Onu a condannare il governo Netanyahu

LONDRA, 17 GIU – L’Iran ha condannato, per bocca del portavoce del ministero degli Esteri, Esmail Baghaei, le conclusioni sulla guerra con Israele del G7, accusato di “ignorare la spudorata e illegale aggressione” dello Stato ebraico, nonché “le vittime civili e i danni alle infrastrutture pubbliche” provocate dai suoi attacchi. Baghaei ha poi sollecitato tutti i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza a rispettare “i loro doveri morali e legali”. “Israele ha scatenato una guerra di aggressione non provocata contro l’Iran in violazione della Carta dell’Onu e delle norme sulla tutela degli impianti nucleari”, ha concluso sul suo profilo X.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA