Iran, sale la tensione: gli Usa si preparano per un attacco alle proprie basi nel Golfo

La guerra

L’Amministrazione Trump si sta preparando a un attacco iraniano contro le basi americane nel Golfo nell’ambito della rappresaglia annunciata da Teheran per il bombardamento contro i siti nucleari della Repubblica islamica. Lo afferma Axios, citando funzionari americani, mentre le autorità del Qatar – che ospita una delle principali basi americane in Medio Oriente – hanno annunciato la chiusura temporanea dello spazio aereo del Paese. Trump incontrerà alle 19 alla Casa Bianca il suo team per la sicurezza nazionale per discutere della minaccia.

La minaccia imminente di un attacco alla base americana in Qatar era stata riportata dall’emittente Usa Fox News, tv di riferimento per l’area trumpiana.