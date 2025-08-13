Iran, ‘saremo al fianco del popolo libanese’

agenzia

Larijani (Consiglio supremo di sicurezza) in visita a Beirut

TEHERAN, 13 AGO – Il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell’Iran, Ali Larijani, ha affermato che l’Iran e il Libano hanno legami culturali storici e che Teheran sarà al fianco del popolo libanese in ogni circostanza. Larijani ha visitato Beirut questa mattina, seconda tappa del suo viaggio, che lo ha già portato in Iraq. Secondo l’Irna, incontrerà il presidente libanese e il presidente del parlamento. Le autorità iraniane hanno criticato il recente accordo del governo libanese con il piano di disarmo di Hezbollah (che è supportato dall’Iran) sostenuto dagli Stati Uniti, e hanno affermato che “non accadrà”. Beirut, da parte sua, ha definito le dichiarazioni un’ingerenza nei suoi affari interni.

