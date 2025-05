Iran, ‘se verremo attaccati dagli Usa risponderemo’

agenzia

Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Aziz Nasirzadeh

ROMA, 04 MAG – Il ministro della Difesa iraniano Aziz Nasirzadeh ha avvertito gli Usa, affermando che “se veniamo attaccati o ci viene imposta una guerra, risponderemo con forza”. Lo riporta l’agenzia Mehr. “Attaccheremo i loro interessi e le loro basi, e non saremo riluttanti e non vedremo alcun limite in questo senso”, ha sottolineato il generale Nasirzadeh. “Non siamo nemici dei nostri paesi vicini, e loro sono nostri fratelli, ma le basi americane sul loro territorio saranno i nostri obiettivi”, ha avvertito. La dichiarazione giunge dopo che Israele ha riferito che qualunque risposta all’attacco Houthi sarà in coordinamento con gli Usa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA