Iran smentisce incontro tra Musk e suo ambasciatore a Onu

agenzia

La notizia era stata diffusa da Nyt ma non confermata

(ANSA-AFP) – TEHERAN, 16 NOV – L’Iran ha smentito “categoricamente” che Elon Musk, nominato da Donald Trump a co-dirigere il nuovo dipartimento per l’efficienza del governo Usa, abbia incontrato nei giorni scorsi Amir Saeid Iravani, ambasciatore di Teheran all’Onu. Lo riferiscono i media di stato iraniani. La notizia era stata diffusa dal New York Times, che citava anonime fonti iraniane, ma non era stata confermata né dalla squadra di transizione del presidente eletto, né dalle autorità iraniane. (ANSA-AFP).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA