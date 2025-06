Iran, “stop attacchi a Israele quando cesserà aggressione”

Il conflitto

Ministro degli Esteri: "La nostra difesa è del tutto legittima"

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha affermato oggi che gli attacchi contro Israele cesseranno quando il Paese porrà fine alla sua campagna militare contro la Repubblica Islamica. “Ci stiamo difendendo; la nostra difesa è del tutto legittima”, ha dichiarato Araghchi in un incontro con diplomatici stranieri. “Questa difesa è la nostra risposta all’aggressione. Se l’aggressione cessa, naturalmente cesseranno anche le nostre risposte”, ha aggiunto.