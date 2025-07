Iran, troika europea E3 non ha autorità per invocare snapback

agenzia

Dichiarazione del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi

TEHERAN, 21 LUG – “La troika europea (formata da) Gran Bretagna, Francia e Germania, ha sostenuto l’aggressione di Israele contro l’Iran, ha respinto i principi fondamentali dell’accordo sul nucleare e non ha onorato i propri impegni nei confronti del patto”: lo scrive il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, in una lettera inviata ieri sera all’Onu e all’Alto Rappresentante dell’Ue Kaja Kallas. I tre Paesi “non hanno l’autorità legale, politica e morale per invocare il meccanismo di snapback”, ha sottolineato riferendosi alla procedura che porta automaticamente alla reintroduzione delle sanzioni Onu contro l’Iran. “I tre Stati dell’Ue si sono allineati alla cosiddetta campagna di ‘massima pressione’ di Washington contro l’Iran. Tuttavia, qualsiasi tentativo di ripristinare le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite decadute attraverso il meccanismo di snapback è reso nullo e privo di valore”, prosegue la lettera, citata da Tasnim. Gran Bretagna, Francia e Germania avevano avvertito che avrebbero attivato lo snapback entro la fine di agosto se i colloqui sul nucleare tra Iran e Stati Uniti, in corso prima della guerra tra Israele e Iran, non fossero ripresi o non avessero prodotto risultati concreti. Come è noto, un portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha annunciato ieri che i negoziati sul nucleare fra Teheran e la troika europea si terranno il 25 luglio a Istanbul.

