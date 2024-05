Iraq: nuova fumata nera in elezione presidente del Parlamento

agenzia

Nessuno dei due candidati ottiene la maggioranza

BAGHDAD, 18 MAG – Ancora una fumata nera oggi in Iraq per l’elezione del presidente del Parlamento. I deputati non sono riusciti a eleggere uno speaker poiché nessuno dei due candidati principali ha ottenuto la maggioranza in una tesa sessione del Parlamento, durante la quale è scoppiata pure una rissa. Si tratta dell’ultimo di una serie di tentativi falliti di sostituire l’ex capo del Parlamento, rimosso a novembre, a causa delle divisioni tra i principali partiti sunniti. Il voto di oggi è stato il più vicino alla scelta del nuovo speaker del Parlamento, composto da 329 membri, con 311 deputati che si sono presentati alla sessione e il candidato principale che ha perso solo 7 voti. Secondo l’ufficio stampa del Parlamento, 137 parlamentari hanno scelto Mahmoud al-Mashhadani, il deputato più anziano, mentre 158 hanno preferito Salem al-Issawi. I candidati hanno bisogno di almeno 165 voti per vincere. Molti deputati poi non sono tornati per una seconda votazione: durante la sessione è scoppiata una rissa, documentata dai video sui social, e un parlamentare è rimasto ferito. La seduta è stata aggiornata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA