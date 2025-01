Irlanda, il Parlamento ha eletto Micheal Martin nuovo premier

agenzia

Dopo il rinvio di ieri e lo scontro in aula con le opposizioni

LONDRA, 23 GEN – Micheal Martin, leader del Fianna Fail, è stato eletto premier d’Irlanda dal Parlamento di Dublino. La nomina formale era prevista per ieri ma è stata rinviata per l’ostruzionismo delle opposizioni, in particolare da parte dello Sinn Fein, partito di sinistra radicale e nazionalista, nel corso di un teso dibattito in aula. Martin si pone alla guida di un governo in cui è stata rinnovata la consolidata coalizione del Fianna Fail col Fine Gael, le due storiche compagini di centro-destra della Repubblica, uscite rispettivamente come prima e terza forza politica nelle elezioni anticipate del 29 novembre scorso. Non avendo però ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi hanno incluso nella coalizione la stampella rappresentata da un gruppo di 7 deputati indipendenti.

