(ANSA-AFP) – ROMA, 24 AGO – Il gruppo jihadista Stato islamico rivendica l’attacco di ieri a Solingen, in Germania, e afferma che è una “vendetta per i musulmani in Palestina”, stando a quanto riferisce un comunicato. (ANSA-AFP).

