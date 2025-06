Israele, 24 morti negli attacchi dall’Iran da venerdì

agenzia

592 feriti, 10 gravi. Trenta missili hanno colpito direttamente

TEL AVIV, 16 GIU – Il bilancio di vittime ufficiale aggiornato in Israele per gli attacchi dell’Iran è di 24 morti da venerdì, 592 persone ferite di cui10 in condizioni gravi, 36 in condizioni moderate e 546 con ferite minori. Lo riferisce l’ufficio del premier israeliano aggiungendo che Teheran ha lanciato fino a questa mattina su Israele 370 missili balistici, di cui 30 hanno colpito direttamente.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA