Israele, ‘9.000 evacuati da inizio ostilità con l’Iran

'Migliaia di persone sono state alloggiate in hotel'

ROMA, 22 GIU – La Federazione delle Autorità Locali in Israele ha reso noto che circa 9.000 persone sono state evacuate dalle loro case dall’inizio dell’operazione israeliana contro l’Iran il 13 giugno scorso: lo riporta il Times of Israel. Migliaia di persone sono state alloggiate in hotel, mentre altre si sono trasferite da amici e familiari.

