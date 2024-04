Israele a Erdogan, ‘stai zitto e vergognati’

agenzia

Ministro Katz convoca vice ambasciatore turco per reprimenda

TEL AVIV, 22 MAR – Il ministro degli esteri israeliano Israel Katz ha convocato il vice ambasciatore turco per “un severo rimprovero” per le parole del presidente Erdogan che ha invocato che “Dio possa distruggere e rendere miserabile” il premier Benyamin Netanyahu. “Tu che sostieni i bruciatori di bambini, gli assassini, gli stupratori e i mutilatori dei corpi dei criminali di Hamas – ha detto Katz rivolto ad Erdogan – sei l’ultimo che può parlare di Dio. Non c’è Dio che ascolterà coloro che sostengono le atrocità e i crimini contro l’umanità commessi dai vostri barbari amici di Hamas. Stai zitto e vergognati!”

