‘Israele a Hamas, se non accetta intesa annette parti di Gaza’

agenzia

Media: 'No degli Usa'. In corso riunione Netanyahu-ministri

TEL AVIV, 30 LUG – Secondo il notiziario di Channel 13 che cita alti funzionari, Israele ha inviato un messaggio a Hamas: se non accetterà la proposta sul tavolo per un cessate il fuoco e un accordo di rilascio degli ostaggi nei prossimi giorni, l’Idf inizierà ad annettere il territorio attorno al perimetro di Gaza. La notizia è stata data mentre il primo ministro Benyamin Netanyahu sta incontrando un gruppo ristretto di ministri per discutere dei tentativi in corso sui colloqui per il cessate il fuoco. Channel 12 riferisce che al momento la Casa Bianca non ha alcuna intenzione di dare il via libera a un’iniziativa israeliana per annettere parti della Striscia.

