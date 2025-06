Israele a Onu, contro Iran azione calcolata e necessaria

agenzia

'Continueremo ad agire fino a che minaccia non sarà eliminata'

NEW YORK, 13 GIU – “La decisione di agire la scorsa notte non è stata presa con leggerezza, abbiamo agito per proteggere i nostri cittadini. Le parole vuote non fermeranno l’Iran, Israele lo fara’”. Lo ha detto l’ambasciatore israeliano all’Onu, Danny Danon. “Non sapremo quanto durera’ l’operazione, continueremo ad agire fino a che la minaccia non sara’ eliminata”, ha aggiunto, definendo gli attacchi a Teheran “un’azione calcolata e necessaria basata su chiare informazioni di intelligence e in risposta ad una minaccia esistenziale”.

