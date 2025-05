Israele, abbiamo colpito una infrastruttura militare in Siria

agenzia

'In difesa della popolazione'. Media: 'Ucciso un civile'

GERUSALEMME, 02 MAG – L’esercito israeliano ha annunciato di aver colpito un’infrastruttura militare in Siria. Si tratta, si legge in una dichiarazione, di “un sito militare, cannoni antiaerei e infrastrutture missilistiche terra-aria. L’esercito – si legge ancora – continuerà ad agire, se necessario, per difendere i civili israeliani”. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale siriana Sana, un civile è rimasto ucciso. Gli attacchi sono avvenuti dopo sanguinosi combattimenti nei pressi di Damasco e nel sud del Paese, al confine con Israele, che hanno coinvolto combattenti della minoranza drusa, la cui causa è stata sposata da Israele.

