Israele accetta proposta di accordo del presidente Trump

agenzia

Sa'ar: 'Desideriamo porre fine alla guerra a Gaza'

TEL AVIV, 09 SET – Israele ha annunciato questa mattina ufficialmente di accettare la proposta di accordo avanzata dal presidente Trump. “Israele desidera porre fine alla guerra a Gaza sulla base della proposta del presidente Trump e in conformità ai principi stabiliti dal gabinetto di sicurezza”, ha dichiarato il ministro degli Esteri Gideon Sa’ar.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA