Israele, Aiea mostra che Iran vuole ottenere armi nucleari

agenzia

'Teheran determinato a completare il suo programma'

GERUSALEMME, 31 MAG – Israele ha avvertito che il rapporto dell’Aiea sull’arricchimento dell’uranio in Iran al 60% mostra che Teheran è intenzionato ad avere armi nucleari. Il rapporto dell’agenzia internazionale è un “chiaro segnale d’allarme” che “nonostante gli innumerevoli avvertimenti della comunità internazionale, l’Iran è totalmente determinato a completare il suo programma di armi nucleari”, ha dichiarato l’ufficio del primo ministro israeliano in una nota. “Un tale livello di arricchimento esiste solo nei Paesi che perseguono attivamente armi nucleari e non ha alcuna giustificazione civile”, si aggiunge.

