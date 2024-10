Israele: al via celebrazioni primo anniversario attacco 7/10

agenzia

A Reim, sul luogo del massacro al festival musicale Nova

(ANSA-AFP) – REIM, 07 OTT – Israele ha dato il via alle celebrazioni per il primo anniversario dell’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, il giorno più letale della storia del Paese e causa scatenante dell’attuale guerra a Gaza. A Reim, sul luogo del massacro al festival musicale Nova, una folla ha dato il via alle cerimonie con un minuto di silenzio alle 6.29 (le 5:29 in Italia) ora di inizio dell’attacco del movimento islamista palestinese nel sud del Paese. L’esercito israeliano (Idf) ha segnalato quattro razzi provenienti dal sud della Striscia di Gaza quando erano iniziate da poco le celebrazioni. I razzi sono stati individuati dopo allarmi aerei scattati alle 06:31 ora locale (le 5:31 in Italia) in diverse comunità vicine alla Striscia di Gaza. L’Aeronautica israeliana ha intercettato tre razzi e il quarto è caduto in un’area aperta. (ANSA-AFP).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA