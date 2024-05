Israele, aperto un nuovo valico a Erez nel nord della Striscia

agenzia

A controllare il passaggio le forze armate

ROMA, 12 MAG – Le forze armate israeliane (Idf) hanno annunciato che oggi, in conformità con la direttiva del governo israeliano e in coordinamento con il governo degli Stati Uniti, è stato aperto il valico “Western Erez” nell’area settentrionale della Striscia di Gaza per il trasferimento di aiuti umanitari ai residenti della Striscia. A controllare il passaggio addetti e funzionari del ministero della Difesa e l’Idf. Oggi decine di camion carichi di farina sono partiti dal porto di Ashdod per conto dell’organizzazione Wfp (Pam) dopo essere stati sottoposti ai controlli di sicurezza al valico.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA