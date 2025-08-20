Sfoglia il giornale

Israele approva l’insediamento che divide in due la Cisgiordania

La "decisione storica" impedisce la creazione di uno Stato della Palestina

Di Redazione |

Il ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich ha annunciato, in una conferenza stampa, l’approvazione definitiva del controverso progetto di insediamento ‘E1’ in Cisgiordania. Una decisione “storica”, l’ha definita il ministro, che di fatto dividerebbe in due la Cisgiordania impedendo alcuna realizzazione di uno Stato unito di Palestina. Lo riporta Times of Israel.

