Da Times of Israel
Israele approva l’insediamento che divide in due la Cisgiordania
La "decisione storica" impedisce la creazione di uno Stato della Palestina
Il ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich ha annunciato, in una conferenza stampa, l’approvazione definitiva del controverso progetto di insediamento ‘E1’ in Cisgiordania. Una decisione “storica”, l’ha definita il ministro, che di fatto dividerebbe in due la Cisgiordania impedendo alcuna realizzazione di uno Stato unito di Palestina. Lo riporta Times of Israel.
